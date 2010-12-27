Дорожники за неделю вылили на улицы Петербурга 40 кубометров воды

Сейчас на улицах Петербурга работают более 360 машин, использующих воду.

За минувшую неделю дорожники Петербурга использовали около 40 тысяч кубометров воды. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Сейчас на улицах Петербурга работают более 360 машин, использующих воду. Год назад за это же время коммунальщики израсходовали почти в два раза меньше воды - 24 тысячи кубометров.

В это жаркую погоду дорожники не только моют, но и поливают разогретые улицы. Директора предприятий в начале июля дали поручение отслеживать температуру воздуха в городе и принимать необходимые меры.

Мойка улиц проводится ежедневно - обычно ночью или ранним утром, когда на улицах мало машин. По дороге на работу петербуржцев встречает чистота и свежесть. Комитет по благоустройству Петербурга.

Напомним, ранее Piter.TV писал, что июль в Петербурге может побить температурный рекорд.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга.