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Дорожники за неделю вылили на улицы Петербурга 40 кубометров воды
Сегодня, 14:06
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alexandra08
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Дорожники за неделю вылили на улицы Петербурга 40 кубометров воды

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Сейчас на улицах Петербурга работают более 360 машин, использующих воду.

За минувшую неделю дорожники Петербурга использовали около 40 тысяч кубометров воды. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Сейчас на улицах Петербурга работают более 360 машин, использующих воду. Год назад за это же время коммунальщики израсходовали почти в два раза меньше воды - 24 тысячи кубометров.

В это жаркую погоду дорожники не только моют, но и поливают разогретые улицы. Директора предприятий в начале июля дали поручение отслеживать температуру воздуха в городе и принимать необходимые меры.

Мойка улиц проводится ежедневно - обычно ночью или ранним утром, когда на улицах мало машин. По дороге на работу петербуржцев встречает чистота и свежесть.

Комитет по благоустройству Петербурга.

Напомним, ранее Piter.TV писал, что июль в Петербурге может побить температурный рекорд.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга.

Теги: комитет по благоустройству , мойка улиц
Категории: Новости СПб Картина дня

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