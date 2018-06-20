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Дорожники за весенний месячник по уборке вымыли более половины улиц Петербурга
Сегодня, 7:15
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lesjasap

Дорожники за весенний месячник по уборке вымыли более половины улиц Петербурга

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Чиновники рассказали о промежуточных итогах "экватора" весеннего месячника по уборке Петербурга.

Дорожные и коммунальные службы за начало апреля очистили более 1,2 тысяч улиц Петербурга. Комплексная уборка к данному моменту затронула практически половину всех улиц Северной столицы. Чиновники приняли работу. Они отметили, что территории очищены от зимней грязи и мусора. Напомним, что уборка проводится в рамках весеннего месячника, старт которого был дан первого числа.

Ежегодно Петербург моют до 630 единиц спецтехники. В арсенале сотрудников Комитета по благоустройству 100 дорожных пылесосов, 220 поливомоечных машин, 120 тротуароубирающих средств.

Отметим, что дорога считается убранной, когда ее очистят от песка, а также по ней несколько раз проедут пылесосы и поливальные машины. Моют специалисты также поребрики, ограждения, павильоны у проезжей части..

Фото: Piter.tv

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Теги: весенний месячник по уборке, уборка города
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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