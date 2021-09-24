Дорожники помогли спасти собаку с поврежденной лапой на КАД

Собака лежала в разделительной полосе.

Дорожники помогли спасти собаку на КАД. Настоящую спасательную операцию провели дорожные службы, волонтеры и кинологи 23 сентября. Помощь потребовалась собаке, которая оказалась в разделительной полосе скоростной магистрали. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад.

Около пяти часов вечера в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор "Северо-Запад" поступил звонок от волонтера. Мужчина сообщил о том, что на 24-м километре КАД в разделительной полосе лежит собака с поврежденной лапой. На место приехали сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации АО ПО "РосДорСтрой". Также на место были вызваны специалисты-кинологи. Они прибыли к 23:00.

На КАД была перекрыта третья полоса, чтобы безопасно осуществить погрузку собаки. Животное усыпили и погрузили в автомобиль, после чего доставили в ветеринарную клинику. Сейчас собаке оказывается необходимая профессиональная помощь.

Недавно кинологи рассказали, может ли собака найти дорогу домой самостоятельно.

Видео: пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад.