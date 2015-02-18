В Ленобласти во время новогодних каникул дежурят до 400 единиц спецтехники

Для водителей работает круглосуточная "горячая" линия — 8(812) 660-46-47.

В период новогодних каникул движение транспорта по региональным трассам Ленинградской области обеспечивают до 400 единиц спецтехники. В случае сильных снегопадов на линию готовы выйти до 700 машин. Об этом сообщила региональная администрация.

В комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области и государственном казенном учреждении "Ленавтодор" организовано постоянное дежурство ответственных должностных лиц.

Диспетчерская служба "Ленавтодора" круглосуточно контролирует транспортно-эксплуатационную и погодную ситуацию на региональных дорогах, осуществляя прием заявок и оперативно передавая их в обслуживающие организации. Для водителей работает круглосуточная "горячая" линия — 8(812) 660-46-47.

Фото: администрация Ленобласти