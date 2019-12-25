Дорожный рабочий ударил лопатой мужчину в Колпино

Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Дорожный рабочий в ходе конфликта нанес пьяному мужчине удар лопатой, обидчика задержали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о драке в Колпино у дома №16 на улице Ижорского батальона поступило в полицию днем 23-го сентября. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые находились неподалеку.

Было установлено, что 31-летний рабочий ударил 28-летнего жителя Оренбургской области, который находился в состоянии опьянения. Как стало известно позднее, потерпевшего госпитализировали с резаной раной в тяжелом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в пожаре на Двинской погибла женщина.

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