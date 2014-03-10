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Дорожные работы вблизи Ленинградской улицы завершились раньше, чем планировалось
Сегодня, 10:51
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Дорожные работы вблизи Ленинградской улицы завершились раньше, чем планировалось

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Специалисты восстановили лакокрасочное покрытие на металлических конструкциях путепровода.

Дорожный работы на КАД в районе Ленинградской улицы удалось завершились досрочно. Специалисты восстановили лакокрасочное покрытие на металлических конструкциях путепровода. Ограничения, введенные ранее из-за ремонта, сняли. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сегодня, 1 мая.

Кроме того, специалисты демонтировали временные средства организации дорожного движения. Теперь автомобилисты могут двигаться по данному участку в обычном режиме. 

Ранее на Piter.tv: стал известен график работы петербургского общественного транспорта на майские праздники.

Фото: Pexels, ФКУ Упрдор "Северо-Запад"    

 

Теги: водители, кад, ленинградская улица, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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