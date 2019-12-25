Дорожные предприятия доставили на пункты "Водоканала" первую сотню кубометров снега

Накануне высота снежного покрова составила 2,4 сантиметра.

Дорожные предприятия Комитета по благоустройству минувшие сутки собрали и вывезли с улиц Петербурга 96,9 кубометра снега. Снежные массы отвозятся на пункты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" для утилизации. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Накануне высота снежного покрова составила 2,4 сантиметра. Количество уборочной техники было оперативно увеличено до 868 единиц. С утра в четверг на уборку вышли 738 единиц техники и 1181 работник ручного труда.

Напомним, за прошлую зиму 2020-2021 годов в городе выпало около 2 метров снега.

Работу специализированной техники можно увидеть в онлайн-режиме.

Фото: Piter.tv