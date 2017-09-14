Дорожники готовят более 1,5 тысяч машин к зимнему сезону

Службы начали готовиться к зиме. Дорожники закупают песок и перевооружают технику на холодное время года. Всего на улицах будет работать более 1,5 тысяч автомобилей.

Городской штаб по благоустройству сообщил, что дорожные службы начали готовиться к зимнему сезону. Как сообщают в Комитете по благоустройству, замний сезон в городе официально начнется 16 октября. Однако уже к концу сентября все предприятия подготовят свою технику к зимней погоде. В этом сезоне чистить улицы от снега будут более 1,5 тысяч машин. На случай сильных снегопадов будут привлекать погрузчики и самосвалы сторонних предприятий.

Территория, которую предстоит убирать дорожникам, за год выросла почти на 1,4 миллиона квадратных метров: всего это 59 миллионов квадратных метров. Комитет следит за 2,4 тысячами городских дорог.

В хранилища начали завозить песок. Всего планируется запасти 100 тысяч тонн песка, 7 тысяч тонн гранитной крошки и около 10 тысяч тонн соли. Из этого будут готовить песко-соляную смесь для посыпания дорог и тротуаров.

Зимой 2017-2018 года появится два новых приемника: снегоплавильный пункт на Шкиперском протоке и снегоприемный пункт на Взлетной улице.