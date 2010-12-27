Дорожная служба усилила работу из-за снега в Петербурге

Администрация города усилила дежурные службы на дорогах из-за гололедицы.

В ночь на 20 октября работа дорожных служб Петербурга усилилась из-за выпавшего снега. К плохим погодным условиям сотрудники подготовились еще накануне.

Прогноз синоптиков, обещавших снегопад и гололедицу, оказался верным. Представители комитета по благоустройству Санкт-Петербурга рассказали о том, что этой ночью в городе дежурило 240 специальных машин. В случае необходимости команды были готовы не только обрабатывать тротуары и проезжие части составом против обледенения, но и подметать.

Напомним, что в Петербурге работает круглосуточная служба, в которую можно позвонить и рассказать о проблемном участке дороги.