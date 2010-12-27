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Дорожная служба усилила работу из-за снега в Петербурге
Сегодня, 13:59
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lesjasap
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Дорожная служба усилила работу из-за снега в Петербурге

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Администрация города усилила дежурные службы на дорогах из-за гололедицы.

В ночь на 20 октября работа дорожных служб Петербурга усилилась из-за выпавшего снега. К плохим погодным условиям сотрудники подготовились еще накануне.
 
Прогноз синоптиков, обещавших снегопад и гололедицу, оказался верным. Представители комитета по благоустройству Санкт-Петербурга рассказали о том, что этой ночью в городе дежурило 240 специальных машин. В случае необходимости команды были готовы не только обрабатывать тротуары и проезжие части составом против обледенения, но и подметать. 
 
Напомним, что в Петербурге работает круглосуточная служба, в которую можно позвонить и рассказать о проблемном участке дороги. 
Теги: дорожная служба , комитет по благоустройству , начало зимы , похолодание , прогноз погоды , синоптики , снег
Категории: Новости СПб

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