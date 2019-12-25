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Дорожная полиция в Петербурге присмотрелась к номерам дорогих автомобилей
Сегодня, 19:29
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fvbykov

Дорожная полиция в Петербурге присмотрелась к номерам дорогих автомобилей

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У еще одного автомобиля класса "люкс" был плохо виден передний номерной знак.

У дорожной полиции Петербурга нашлись вопросы к владельцу алого автомобиля Ferrari 2012-го года выпуска. По данным портала "Фонтанка", нарушитель был остановлен днем 21 июня на Крестовском острове. У дома №5 на Южной дороге полиция обратила внимание на странно загнутый государственный номерной знак машины. 

Протокол о нарушении был составлен на 56-летнего уроженца Ленинграда, который следовал на автомобиле в сторону Теннисной аллеи.

Накануне водителю другой дорогой иномарки пришлось снять тонировку со своего автомобиля. Его остановил сотрудник ОГИБДД по Центральному району. Нарушителя заметили на пересечении Литейного проспекта и Захарьевской улице. Передние стекла "Роллс-Ройса" были затонированы на 13%.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, номера, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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