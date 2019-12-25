Сотрудник ДПС заставил водителя снять тонировку с Rolls-Royce

Мужчину это не расстроило.

Водителю дорогой иномарки пришлось снять тонировку со своего автомобиля. Его остановил сотрудник ОГИБДД по Центральному району, сообщили в группе "ВКонтакте" "Дорожный инспектор".

Нарушителя заметили на пересечении Литейного проспекта и Захарьевской улице. Передние стекла были затонированы на 13%.

Водитель машины отозвался на пост о ситуации в социальной сети. Он сообщил, что не имеет к инспекторам претензий.

У ГИБДД идет рейд!Ничего страшного не произошло!Обычное правонарушение(легкое)Я же не пьяный и не 200км по городу!Раздули из мухи слона(диванные коментаторы)У меня моя работа,у инспекторов своя!Кстати инспекторы были очень вежливы и вошли в мое положение,т.к я обычный водитель(не больше и не меньше). написал мужчина.

Штраф, предусмотренный за нарушение 12.5 ч. 3.1 КоАП РФ, составляет 500 рублей.

Фото: "Дорожный инспектор" / VK