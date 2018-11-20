На ремонт дорог в 2019 году потратят 1,2 миллиардов рублей

В программе - 22 адреса протяженностью 24,57 километров.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры утвердил программу капремонта дорог на 2019 год . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Стоимость работ - 1,2 миллиардов рублей.

В программе - 22 адреса протяженностью - 24,57 километров. Ремонт начнут по 7 новым адресам: Индустриальный проспект и шоссе Революции. На Рощинской, Корабельной улицах и на улице профессора Попова. Ремонт также пройдет от Ялтинской улицы до линии Варшавской железной дороги.

Во Фрунзенском и Кировском районах отремонтируют остановки общественного транспорта.

Видео: Piter.TV