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На ремонт дорог в 2019 году потратят 1,2 миллиардов рублей

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В программе  - 22 адреса протяженностью 24,57 километров.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры утвердил программу капремонта дорог на 2019 год . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Стоимость работ -  1,2 миллиардов рублей.

В программе  - 22 адреса  протяженностью - 24,57 километров. Ремонт начнут по 7 новым адресам: Индустриальный проспект и шоссе Революции. На Рощинской,  Корабельной улицах и на улице профессора Попова. Ремонт также пройдет от Ялтинской улицы до линии Варшавской железной дороги.

Во Фрунзенском и Кировском районах отремонтируют остановки общественного транспорта.

Видео: Piter.TV

Теги: дороги спб, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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