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В Приозерском районе капитально отремонтировали 2 дороги
Сегодня, 9:17
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В Приозерском районе капитально отремонтировали 2 дороги

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Асфальт обновили на трассах "Громово - Яблоновка" и "Комсомольское - Приозерск".

В Приозерском районе Ленобласти подошёл концу трасс "Громово - Яблоновка" и "Комсомольское - Приозерск". Дорожники сменили гравийное покрытие на новый асфальт. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Работы велись ГКУ "Ленавтодор" в течение 2-х лет. За это в асфальт "приодели" все 10 км трассы "Громово - Яблоновка", а в границах населённых пунктов появились тротуары и уличное  освещение. Кроме того, выполнен монтаж локальных очистных сооружений.

Также обновление прошло на участке дороги "Комсомольское - Приозерск", который располагается на границе Выборгского и Приозерского районов. Его протяженность составляет 3 км.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти начали обрабатывать дороги "рассолом".

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Теги: ленинградская область, новый асфальт, приозерский район, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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