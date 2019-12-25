В Приозерском районе капитально отремонтировали 2 дороги

Асфальт обновили на трассах "Громово - Яблоновка" и "Комсомольское - Приозерск".

В Приозерском районе Ленобласти подошёл концу трасс "Громово - Яблоновка" и "Комсомольское - Приозерск". Дорожники сменили гравийное покрытие на новый асфальт. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Работы велись ГКУ "Ленавтодор" в течение 2-х лет. За это в асфальт "приодели" все 10 км трассы "Громово - Яблоновка", а в границах населённых пунктов появились тротуары и уличное освещение. Кроме того, выполнен монтаж локальных очистных сооружений.

Также обновление прошло на участке дороги "Комсомольское - Приозерск", который располагается на границе Выборгского и Приозерского районов. Его протяженность составляет 3 км.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти начали обрабатывать дороги "рассолом".

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области