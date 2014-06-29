Дороги Петербурга сковали 7-балльные пробки

В багровых цвета окрасились улица Садовая, набережная Фонтанки, Невский проспект в сторону площади Восстания, набережная Обводного канала.

В четверг вечером, 14 июля, дороги Петербурга сковали пробки. К 18:00 часам "Яндекс" оценил ситуацию на семь баллов.

В багровых цвета окрасились улица Садовая, набережная Фонтанки, Невский проспект в сторону площади Восстания, набережная Обводного канала.

Также отмечается, что дорожные заторы собрались на Каменноостровском проспекте, Выборгской набережной и на Пулковском шоссе от монумента Защитникам Ленинграда до аэропорта. Еще одна многокилометровая пробка появилась на КАД в районе развязки с Московским шоссе.

Ранее мы писали, что в Петербург поступит 105 дизельных автобусов. Всего объявлены 3 тендера на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей. О моделях на газу речи пока не идёт.

Фото: Piter.tv



