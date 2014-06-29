  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дороги Петербурга сковали 7-балльные пробки
Сегодня, 21:09
104
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Дороги Петербурга сковали 7-балльные пробки

0 0

В багровых цвета окрасились улица Садовая, набережная Фонтанки, Невский проспект в сторону площади Восстания, набережная Обводного канала. 

В четверг вечером, 14 июля, дороги Петербурга сковали пробки. К 18:00 часам "Яндекс" оценил ситуацию на семь баллов. 
В багровых цвета окрасились улица Садовая, набережная Фонтанки, Невский проспект в сторону площади Восстания, набережная Обводного канала. 

Также отмечается, что дорожные заторы собрались на Каменноостровском проспекте, Выборгской набережной и на Пулковском шоссе от монумента Защитникам Ленинграда до аэропорта. Еще одна многокилометровая пробка появилась на КАД в районе развязки с Московским шоссе. 

Ранее мы писали, что в Петербург поступит 105 дизельных автобусов. Всего объявлены 3 тендера на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей. О моделях на газу речи пока не идёт.

Фото: Piter.tv


 

Теги: вечер, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии