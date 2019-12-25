Дороги Ленобласти посыпают солью

Гравийные и грунтовые дороги в городах и поселках Ленинградской области обрабатывают от пыли с помощью специальных солевых растворов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Мероприятия проводятся сотрудниками ДРСУ в рамках областного контракта. Обеспыливание будет проходить каждый месяц до 1 сентября согласно распоряжению Дорожного комитета.
Технология защиты дорог от пыли проста – проникнув в грунт, соль уплотняет его, чтобы после проезда автомобилей не вздымались клубы пыли.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти обсудят организацию летнего отдыха для детей.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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