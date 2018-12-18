В Петербурге снесут дореволюционный трамвайный парк

Парк построен еще в конце XIX века.

Во вторник, 20 октября, стало известно, что в Северной столице снесут дореволюционный трамвайный парк. Постройки на прямоугольном участке, расположенном на углу Лесного проспекта и Нейшлотского переулка.

Отмечается, что парк построен еще в конце XIX века. Как заявили эксперты, часть комплекса построена еще до октябрьской революции. Сносом трамвайного парка занимается ООО "СК Прайд".

На месте трамвайного парка планируется возвести жилой комплекс.

Ранее мы сообщали о том, что бывший офис "дочки" ПАО "Россети" выставили на аукцион за 340 млн рублей.

Фото:pixabay