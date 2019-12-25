Бывший офис "дочки" ПАО "Россети" выставили на аукцион за 340 млн рублей

Здание располагается на Вознесенском проспекте.

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу пятиэтажное нежилое здание, принадлежавшее "дочке" ПАО "Россети". Как сообщили в пресс-службе РАД, за здание площадью 4,9 тысяч квадратных метров, расположенное на Вознесенском проспекте, 26, просят 340,4 млн рублей.

Отмечается, что ко зданию прилегает земельный участок в 1,6 тысяч "квадратов", рядом с объектом располагается жилая и общественно-деловая застройка, а также Юсуповский дворец и сад, Исаакиевский собор, Мариинский театр. В самом здании, остающемся в хорошем состоянии, порядка 4,3 тысяч квадратных метров пригодны для аренды. Сейчас объект полностью сдан в аренду под офисы и бар на первом этаже.

Торги пройдут 13 ноября.

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Фото: скрин Google-карты