Дополнительные "Ласточки" запустят в выходные между Петербургом и Выборгом

Поезд №7917 покинет платформу в 11:53 и уже в 13:08 будет в Выборге. Остановки предусмотрены на станциях Удельная, Зеленогорск и Рощино.

С Финляндского вокзала в субботу и воскресенье, 11 и 12 сентября, в Выборг отправятся дополнительные поезда "Ласточка". Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Поезд №7917 покинет платформу в 11:53 и уже в 13:08 будет в Выборге. Остановки предусмотрены на станциях Удельная, Зеленогорск и Рощино.

Другой скоростной поезд №7920 отправится в Петербург в 18:35. Прибытие на Финляндский вокзал запланировано в 19:50.

Ранее "Ласточки" между Петербургом и Москвой станут ходить в сдвоенном варианте.

Фото: Piter.tv