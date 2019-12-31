Донор костного мозга из Польши и мальчик Лева из Петербурга познакомились спустя 4 года

Донор спас ребенка от редкого генетического заболевания.

О встрече с человеком, спасшим жизнь их сыну, семья Фомичевых из Петербурга мечтала несколько лет. Как сообщил "Петербургский Дневник", эта встреча спустя 4 года состоялась.

Лев Фомичев родился с очень редким генетическим заболеванием – синдромом Hurler, при котором в костном мозге моноцитами не вырабатывается жизненно важный фермент. При первом типе заболевания дети не доживают до 5 лет, так как глохнут, слепнут, появляется умственная недостаточность. Ребенок в итоге умирает от сердечной или дыхательной недостаточности.

После поставленного диагноза родители Льва нашли в интернете ребенка с таким же диагнозом, которому пересадили костный мозг в Петербурге. Русфонд помог со сбором денег и нашел донора. Пересадку годовалому мальчику делали в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой.

Всего 32 человека в мире могли потенциально подойти, шанс был очень низкий. Из 32 всего один подошел на 100%. Он быстро согласился. Елена, мама мальчика

О доноре можно узнать страну проживания и возраст (20 лет, Польша). Более чем через три года реципиенту разрешено познакомиться с донором – если тот согласится.

Донора, который помог спасти Льва, зовут Тобиаш Маджак, сейчас ему 24 года, он работает программистом и играет в театре. Тобиаш рассказал, что когда ему сообщили, что он подходит в качестве донора, он ни секунды не сомневался.

Встреча Тобиаша Маджака и семьи Фомичевых должна была состояться раньше, но помешала пандемия. Лишь спустя 4 года на двух площадках — в "Этажах" в Петербурге и дома у Тобиаша — состоялось их знакомство.

Говорят, когда сдаешь свой костный мозг, то становишься братом тому, кому он подойдет. Я определенно чувствую эту связь, обнимаю вас крепко, часто о вас думаю. Тобиаш Маджак

После спасения сына Елена с мужем также сдали кровь на типирование и оказались в базе доноров костного мозга. На данный момент в зарубежных регистрах доноров – около 38 миллионов человек. Только в Германии – около 8 миллионов. В российском регистре – около 130 тысяч.

Ранее молодой аспирант Политеха стал донором костного мозга.

Фото: Фонд доноров