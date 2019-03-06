Молодой аспирант Политеха стал донором костного мозга

Даниил Александров – единственный в России генетический близнец для нуждающегося в донорстве пациента.

Аспирант Института машиностроения, материалов и транспорта Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 25-летний Даниил Александров стал донором костного мозга. "Петербургский дневник" узнал историю героя.

Даниил Александров уже успел сделать несколько научных открытий и поработать с китайскими коллегами. Поступать в петербургский вуз молодой человек приехал из Нижнего Тагила. Со школы Александров хотел стать донором и, когда приехал в Северную столицу, попытался вступить в регистр доноров костного мозга, но везде он получил отказ. Несмотря на отказ в донорстве костного мозга, парень начал сдавать кровь. Позже Даниилу предложили сдать кровь на типирование.

Летом этого года мне позвонили и сказали, что я нужен – есть человек, для которого я являюсь единственным в России генетическим близнецом прокомментировал донор.

Месяц назад, 4 августа, прошла операцию. Процедура заняла почти пять часов, молодой человек перенес ее хорошо.

Хочу переманить друзей. Сказал им: "Лучше не спасибо говорите, а станьте донорами". Некоторые ребята согласились, но сейчас ситуация сложная из-за коронавируса, ждем отметил Даниил Александров.

О том, кому спас жизнь молодой человек, известно немного: ему 27 лет и он весит 61 килограмм. Даниил бы очень хотел с ним встретиться, но надо подождать – таковы правила. Личность донора и реципиента по их согласию раскрывается только спустя два года после пересадки.

На сегодняшний день в России требуется 5214 трансплантаций костного мозга всех видов. У нас в стране около 135 тысяч потенциальных доноров. В то время как, например, в Германии – 9,2 миллиона.

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Фото: "Петербургский дневник"