Петербуржцев 21 декабря приглашают вступить в регистр доноров костного мозга

Предварительная подготовка не требуется.

В субботу, 21 декабря с 9:00 до 13:00 в Петербурге можно поучаствовать в акции и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Об этом рассказал Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии ФМБА России.

По статистике, ежегодно в мире проводится более 80 тысяч трансплантаций костного мозга. В большинстве случаев такая операция – единственный шанс спасти жизнь человека с серьезной болезнью крови. Если донором костного мозга не может стать родственник, то его ищут в специальных регистрах внутри страны и за её пределами.

Вступить в регистр и стать потенциальным донором может любой желающий от 18 до 45 лет (включительно) без вреда здоровью, бесплатно и буквально за полчаса. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС, на мест заполнить анкету о состоянии здоровья, согласия на обработку персональных данных, а также сдать пробирку 5 мл крови. Предварительная подготовка не требуется.

Прийти нужно по адресу: 2-ая Советская ул., д.16. Донорская суббота пройдет в рамках всероссийской акции #ДавайВступай, цель которой продвижение донорства крови и костного мозга.

В сентябре в Ледовом дворце встретились донор костного мозга и спасённая им женщина.

Фото: РосНИИГТ ФМБА России