Коттедж стоматолога в Стрельне обокрали на 8,7 миллионов рублей

Вор вынес из вскрытого сейфа крупную сумму иностранной валюты.

В четверг, 19 декабря, полицейские Петродворцового района получили сообщение от 59-летнего мужчины, который пожаловался на ограбление дома его зятя в Стрельне. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД.

Вор мог забраться в частный дом на улице Боровой в любой момент течение суток с 18 по 19 декабря. Внутрь неизвестный проник, отжав замок входной двери веранды, вскрыл сейф и унес с собой иностранную валюту в крупном размере. Ущерб хозяева оценили в 8,7 миллионов рублей. По информации АН "Оперативное прикрытие", коттедж принадлежит директору стоматологической клиники, который уехал с семьей на отдых несколькими днями ранее. Дом оказался не снабжен охранной сигнализацией, поэтому вскрытые замки лично обнаружил тесть бизнесмена.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV