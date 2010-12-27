По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

В пятницу, 20 декабря, стало известно о том, что у игрока волейбольного "Зенита" украли дорогой "Кадиллак". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"19 декабря 2019 года в полицию Петроградского района г. Санкт-Петербурга поступило сообщение от гражданина 1991 года рождения, о том, что в период с 14.50 до 14.56 19 декабря 2019 года от дома 17 по улице Маршала Захарова неизвестный злоумышленник похитил принадлежащий ему автомобиль "Кадиллак Эскалейд"", —сказано в сообщении.

По данным инсайдеров, дорогая иномарка пропала у Дмитрия Ковалёва. Молодой человек отошел от машины "на 5 минут", а когда вернулся, то обнаружил пропажу автомобиля.

Ущерб оценили в 3 миллиона 515 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее мы сообщали о том, что в доме на Маршала Захарова неизвестные "взорвали" мусоропровод и трубу.

Фото:@vczenitspb/Twitter