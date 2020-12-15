Домовый храм в Адмиралтействе открыли после реставрации

Реставрация и восстановительные работы длились почти два года.

В Адмиралтействе открыли домовой храм во имя Святителя Спиридона Тримифунтского после реставрации. Они проводились с марта 2019 года по приказу главкома ВМФ России, сообщила пресс-служба Смольного.

Храм получил статус собора в 1858 году, а построен он был в 1821 году. До 1917 года в нем был один из лучших в столице хоров. Он ежегодно пел 17 ноября на панихиде по морякам, павшим в Синопском и Цусимском сражениях. Затем с 1920 по 2013 храм был закрыт.

На открытии присутствовали главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, члены военного совета Главного командования ВМФ, представители Русского географического общества и общественных организаций, промышленных предприятий Петербурга, а также губернатор Александр Беглов. Чин освящения храма и Божественную литургию провел митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Фото: Piter.TV