Домик Нобеля на Петроградке станет частью четырехзвездочного отеля

В Комитете по градостроительству и архитектуре рассмотрели проект гостиничного комплекса в Петроградском районе.

На Петроградской набережной в ближайшие годы может появиться крупный гостиничный комплекс. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Он разместится неподалеку от исторического объекта - так называемого "Домика Нобеля". Это деревянная постройка середины 19 века, с недавних пор утратившая статус памятника архитектуры. Теперь, если Смольный даст "зеленый свет" проекту "Студии 44", здесь разместиться четырехзвездочный отель.

Основные корпуса гостиницы будут располагаться за деревянным зданием. Сам "Домик Нобеля" будет реконструирован. Он превратится в ресторан и одновременно - входную групппу отеля. Отметим, что ранее в стенах объекта располагался мебельный магазин.

По легенде, в середине 19 века в стенах этого дома жил изобретатель и ученый Альфред Нобель. Однако эксперты отмечают, что у историков нет каких-либо фактов, доказывающих эту версию.

Фото: "Петербургский дневник"