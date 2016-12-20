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Жилой дом на набережной Фонтанки лишили газообеспечения
Сегодня, 7:40
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lesjasap
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Жилой дом на набережной Фонтанки лишили газообеспечения

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Несколько десятков квартир остались без газа из-за коммунальной аварии.

34 квартиры в доме номер 60 по набережной реки Фонтанки остались без газа. Коммунальная авария произошла в ночь на 8 сентября. Около полусуток петербуржцы не могут заниматься хозяйственными делами. Виной всему послужила попавшая в сеть домового гидрозатвора вода. 
 
В настоящее время проблему решают газовики. До полной ликвидации последствий, подача газоснабжения остановлена для 34 квартир. Кроме этого, специалисты нашли многочисленные нарушения норм безопасности в установленных водонагревателях. 
 
Когда закончатся работы по восстановлению - неизвестно.
Теги: набережная фонтанки
Категории: Новости СПб

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