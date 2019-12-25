Дома служащих Финляндской железной дороги на Боткинской улицы включены в перечень объектов культурного наследия

Одним из ярких элементов оформления является расположенная на западном фасаде одно из строений монументальная мозаика "Человек и космос".

Пресс-служба КГИОП объявила о включении трех зданий на Боткинской улице, выполненных в стиле северного модерна, в перечень объектов культурного наследия (ОКН). Данные жилые строения служащим Финляндской железной дороги, возведённые в начале XX века (1907–1908 гг.) архитекторами Федором Миритцем и Иваном Герасимовым, обладают уникальным обликом и характеризуют важную страницу в развитии архитектуры северной столицы.

Первоначально эти сооружения строились как комфортабельное жильё для железнодорожников с учётом всех необходимых бытовых удобств: кладовые, сушильные комнаты, централизованное паровое отопление по системе Сан-Галли и специальные мусоропроводные шахты. Внешний облик зданий отличает мощная каменная отделка нижних этажей, выдающиеся фронтоны, эффектные ризалиты и декоративные башни.

Одним из ярких элементов оформления является расположенная на западном фасаде одно из строений монументальная мозаика "Человек и космос", созданная по мотивам эскиза художницы Валентины Аноповой в 1966 году.

Получение статуса памятника обеспечит сохранность исторического ансамбля и контроль над соблюдением охранных норм.

