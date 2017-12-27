Петербург отказался от сноса дореволюционных домов на Тележной улице

Смольный отказался от контракта с "Техэкспо", сотрудники которого должны были снести исторические здания в Петербурге.

Как стало известно, дореволюционные дома на Тележной улице будут восстановлены, даже если сначала их придется разобрать. В настоящее время компетенция по решению данного вопроса передана депутатам ЗакСа.

Напомним, что ранее пять исторических зданий в Центральном районе Петербурга были подведены под снос. Однако, делом заинтересовались активисты, которые привлекли общественность к освещению данной проблемы. Глава Комитета по охране памятников Северной столицы рассказал, что в результате “волны” неодобрения со стороны местных жителей, город разорвал контракт с подрядчиком “Техэкспо”, который должен был совершить демонтаж домов. Отметим, что на месте старинных зданий должен был быть размещен подростково-молодежный клуб.

В настоящее время ответственный Комитет и Госстройнадзор должны подписать протоколы, которые защитят “права” исторических зданий в случае попытки их сноса. Новые поправки в законодательстве будет рассматривать недавно собранная рабочая группа градозащитников во главе с вице-губернатором Игорем Албиным.