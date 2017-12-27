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Новости Картина дня
Вчера, 14:17
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lesjasap
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Петербург отказался от сноса дореволюционных домов на Тележной улице

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Смольный отказался от контракта с "Техэкспо", сотрудники которого должны были снести исторические здания в Петербурге.

Как стало известно, дореволюционные дома на Тележной улице будут восстановлены, даже если сначала их придется разобрать. В настоящее время компетенция по решению данного вопроса передана депутатам ЗакСа.
 
Напомним, что ранее пять исторических зданий в Центральном районе Петербурга были подведены под снос. Однако, делом заинтересовались активисты, которые привлекли общественность к освещению данной проблемы. Глава Комитета по охране памятников Северной столицы рассказал, что в результате “волны” неодобрения со стороны местных жителей, город разорвал контракт с подрядчиком “Техэкспо”, который должен был совершить демонтаж домов. Отметим, что на месте старинных зданий должен был быть размещен подростково-молодежный клуб. 
 
В настоящее время ответственный Комитет и Госстройнадзор должны подписать протоколы, которые защитят “права” исторических зданий в случае попытки их сноса. Новые поправки в законодательстве будет рассматривать  недавно собранная рабочая группа градозащитников во главе с вице-губернатором Игорем Албиным. 
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Теги: культурный объект , памятник архитектуры , снос исторических зданий , тележная цлица , центральный район
Категории: Новости СПб Картина дня

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