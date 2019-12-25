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Дом с Мефистофелем готовят к капитальному ремонту
Сегодня, 14:57
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Дом с Мефистофелем готовят к капитальному ремонту

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В том числе восстановят барельеф с Мефистофелем, который пострадал в 2015 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта жилых домов приступили к проектированию ремонта фасада дома на Лахтинской улице, 24. Также будет восстановлен барельеф с Мефистофелем, пострадавшем от рук вандалом летом 2015 года.

Сначала изготовят предварительную модель элемента по сохранившимся фрагментам, потом подготовят гипсовую форму, по которой отольют деталь. Далее барельеф установят на прежнее место, огрунтуют и окрасят декорацию.

Работы по проектированию оценили в 1,5 млн рублей, на сам ремонт направят около 13, 5 млн рублей.

Напомним, что дом – объект культурного наследия, поэтому все этапы работы будут контролироваться КГИОП. 

Здание на Лахтинской было создано в 1910-1911 годах архитектором Александром Лишневским, а сам барельеф, по одной из версий, является изображением Федора Шаляпина в образе Мефистофеля.

Фото: Citywalls

Теги: дом с мефистофелем, капитальный ремонт, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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