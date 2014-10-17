Дом на Большой Зелениной восстановят к Новому году

В доме 1/44 на Большой Зелениной в Петербурге завершено восстановление зоны обрушения, начат монтаж стропильной системы, а полное закрытие контура здания планируют выполнить до Нового года. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга.
Фонд капитального ремонта Петербурга сообщил о ходе работ в доме 1/44 на Большой Зелениной, где ранее произошло частичное обрушение конструкций. По информации организации, строители завершили восстановление поврежденного участка и выполнили заливку бетонной плиты чердачного перекрытия.
Как уточнили в фонде, рабочие приступили к монтажу стропильной системы. Планируется, что "до конца декабря будет завершено укрытие кровли и сформирован тепловой контур здания".
За время проведения восстановительных мероприятий специалисты восстановили центральную капитальную стену на уровне потолка пятого этажа, усилили полы на всех уровнях, укрепили перекрытие верхнего этажа, выполнили ремонт и усиление фасада со стороны двора, а также провели мероприятия по укреплению фундамента и чердачного пространства.\
