Дом купца Крамера на Большой Морской получил статус памятника

Историческое здание XVIII века, связанное с именами почётных граждан и архитекторов, теперь охраняется государством.

Дом купца Себастьяна Крамера, расположенный на Большой Морской улице, 50, официально признан объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение издал Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

Здание, построенное в начале XVIII века, изначально принадлежало почётному гражданину и купцу первой гильдии Себастьяну Крамеру, который также исполнял обязанности почётного консула Австрии. Этот трёхэтажный каменный дом является характерным образцом жилой застройки исторического центра Петербурга.

В середине XIX века комплекс зданий усадьбы был значительно перестроен. В 1854 году архитектор Эрнст Шуберский спроектировал лицевой корпус со стороны набережной реки Мойки. Два десятилетия спустя, в 1874 году, для нового владельца — французского гражданина и купца первой гильдии Генриха Лепена — была проведена масштабная реконструкция и расширение дома по Большой Морской улице. Автором этого проекта выступил архитектор Иоганн Цим.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга