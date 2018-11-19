Дом, который построил "Дальпитерстрой": жители в шоке

В начале марта в Шушарах ввели в эксплуатацию новый дом. Команда PITER.TV приехала в микрорайон по просьбе жителей, чтобы проверить состояние нововведеного здания.

В поселке Шушары Пушкинского района сданы три проблемных долгостроя. Казалось бы, долгожданный праздник для будущих жильцов. На деле получилось не совсем так. Дом по улице Валдайская 1 (корпус 7.1) снаружи выглядит эффектно. Расцветка "триколор" выгодно выделяет его среди других зданий. Но от того, что происходит внутри - жильцы в шоке. Собственники обратились в редакцию PITER.TV, чтобы рассказать о том, что их так расстроило.

Строительством здания занималась компания "Дальпитерстрой". Дом на 648 квартир должны были сдать еще в третьем квартале 2015 года. Сдали только в марте 2019 года. Но даже не это расстраивает жителей, время прошло - корпус сдан. Главный вопрос - состояние здания.

Приняли дом в таком состоянии. Вот 1-я секция, имеет 360 квартир, к сожалению, так спроектировали, что на все эти 360 квартир у нас всего 3 лифта. Как люди будут успевать утром выходить на работу - я не знаю. Скорее всего, все будут пользоваться лестничной площадкой. ИВАН БЕЛЕКЧИ, ЖИТЕЛЬ ДОМА ПО АДРЕСУ ВАЛДАЙСКАЯ, 1 В ШУШАРАХ (корпус 7.1)

Входная дверь, вместо стекла у нас тут находится такая картонка, вот в таком состоянии. Состояние лифтов оставляет желать лучшего. Из-за строительных работ попортили обшивку, створка не открывается полностью. Вот так строители относятся к своему имуществу. Двери шикарные, с ямками и щелями.

ИВАН БЕЛЕКЧИ, ЖИТЕЛЬ ДОМА ПО АДРЕСУ ВАЛДАЙСКАЯ, 1 В ШУШАРАХ (корпус 7.1)

В первой секции дома - по 15 квартир на этаже. Изначально застройщик планировал разместить здесь только один противопожарный щит, но жителям удалось добиться от "Дальпитерстроя" установки еще одного.

В свое время, этой конструкции вообще не было по плану заложено. Благодаря Госстройнадзору, а именно инспектору - заставили застройщика дополнительный пожарный щит установить на этаже, потому что не хватает мощностей.

ИВАН БЕЛЕКЧИ, ЖИТЕЛЬ ДОМА ПО АДРЕСУ ВАЛДАЙСКАЯ, 1 В ШУШАРАХ (корпус 7.1)

При продаже жилья, застройщик обещал жителям благоустроенную придомовую территорию с зелеными насаждениями. Вместо этого люди увидели вокруг дома сплошную стройку и каменные джунгли.

Дело в том, что когда нам продавали квартиры в 2014-м году, всем дольщикам раздавали вот такие карты, где рассказывали, что у нас все будет замечательно в микрорайоне. И выезды будут, и поликлиники будут, и зеленые зоны будут. Со временем, эта карта конечно же, менялась. Вот в 2016 году у нас уже дольщикам совершенно другую карту предоставляли. Уже перед домом будет другой дом многоэтажный, а за домом будет какая-то парковка. Обещанное не выполнено.

ИВАН БЕЛЕКЧИ, ЖИТЕЛЬ ДОМА ПО АДРЕСУ ВАЛДАЙСКАЯ, 1 В ШУШАРАХ (корпус 7.1)



Ближайшая зеленая зона возле "умного дома" - шушарское кладбище. Дольщикам остается только надеяться, что застройщик одумается и выполнит свои обещания, но пока это не произошло - строительство близлежащих домов активно идет.

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