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Дом для очередников на 265 квартир начали строить на Глухарской улице
Сегодня, 18:00
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Дом для очередников на 265 квартир начали строить на Глухарской улице

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Планируется, что дом введут в эксплуатацию до конца следующего года. 

В Петербурге на Глухарской улице началось строительство жилого дома на 265 квартир. Территория вокруг него будет оснащена парковками и зонами отдыха. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе комитета по строительству. 

Для маломобильных граждан будут оборудованы все необходимые удобства. Во дворе разместят детскую площадку и зону для занятий физкультурой. Кроме этого, также появится теннисный стол и детский городок с атлетическим павильоном. 

Планируется, что дом введут в эксплуатацию до конца следующего года. 

Ранее мы писали, что у НМИЦ им. Алмазова появится корпус радиологии. Новое здание соединят со старым пешеходной галереей.

Фото: pexels

Теги: квартиры, очередники, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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