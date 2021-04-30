Дом для очередников на 265 квартир начали строить на Глухарской улице

Планируется, что дом введут в эксплуатацию до конца следующего года.

В Петербурге на Глухарской улице началось строительство жилого дома на 265 квартир. Территория вокруг него будет оснащена парковками и зонами отдыха. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе комитета по строительству.

Для маломобильных граждан будут оборудованы все необходимые удобства. Во дворе разместят детскую площадку и зону для занятий физкультурой. Кроме этого, также появится теннисный стол и детский городок с атлетическим павильоном.

Планируется, что дом введут в эксплуатацию до конца следующего года.

Ранее мы писали, что у НМИЦ им. Алмазова появится корпус радиологии. Новое здание соединят со старым пешеходной галереей.

Фото: pexels