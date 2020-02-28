Дом архитектора Хренова на Таврической признали памятником регионального значения

Дом архитектора Александра Хренова на Таврической улице в Центральном районе Петербурга признан памятником регионального значения.

По решению председателя Комитета по государственной инспекции и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергея Макарова дом архитектора Александра Хренова на Таврической улице признали памятником.

По предварительным данным, оно было возведено по собственному проекту архитектора Александра Хренова в 1914 году. Здание впечатляет своим спокойным неоклассическим фасадом, который продолжает восхищать жителей и гостей Петербурга.

Историческая ценность дома Александра Хренова обогащается его прошлым жильцом – российским политическим деятелем, журналистом и революционером Владимиром Зензиновым. Здесь он проживал до 1917 года, и после эмигрировал, став активным участником русской эмиграции, издателем и литератором.

Ранее сообщалось, что Дом Шауба на Лахтинском проспекте отреставрирует собственник.

Фото: КГИОП