Ужасные условия жилья в поселке Лебяжье: ВИДЕО

В редакцию Piter.tv обратились жители поселка Лебяжье, которые уже несколько лет не могут добиться от представителей власти решения проблемы.

Жители поселка Лебяжье в Ломоносовской районе прислали шокирующие видео, на которых запечатлены ужасающие условия, в которых приходится проживать людям.

По словам сельчан, в районе нет горячей воды с 1990 года. Отсутствуют источники чистой питьевой воды. Жители погибают в собственных домах. У многих зданий отваливается кровля. Людям на голову льет вода, повсюду растет черная плесень, отваливается штукатурка и обои, постоянно происходят замыкания. А местные власти не принимают во внимание установленные государством санитарные нормы.

Жители не раз писали коллективную жалобу. Заявления были разосланы на имя главы муниципального образования, руководителя управления федеральной службы, а также главному санитарному врачу и даже губернатору по Ленинградской области. Местные административные органы не хотят связываться с проблемой, отвечая, что у них нет денежных средств, чтобы решить данные вопросы.

Одной из основных проблем является отсутствие центрального водопровода. Жители погибают от повсеместного загрязнения и отсутствия адекватных общественных источников с питьевой водой. Ранее сельчане вынуждены были брать воду из местных колонок и колодцев. Ситуация усугубилась тем, что таких мест на территории Лебяжьего просто не осталось. В колодце по улице Красногорской сломан журавль, колонка на Вороньей слободке представляет собой гору мусора. В последней колонке “Лебедь” из-за огромного количества желающих набрать воду, многим ее просто не достается.

Жители делают все возможное, чтобы изменить ситуацию. Активисты запустили собственную группу Вконтакте, чтобы общественность узнала о проблеме (https://vk.com/club152523259). Несколько дней назад местная жительница даже обратилась за помощью в администрацию президента России.

Мы будем следить за развитием ситуации.

Видео и фото от жителей поселка Лебяжье.