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Дом Сабаевых-Замятиных продают на аукционе за 132 млн рублей
Сегодня, 19:07
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Дом Сабаевых-Замятиных продают на аукционе за 132 млн рублей

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Трехэтажный нежилой дом площадью 1632 кв. м у сада Сан-Галли находится в аварийном состоянии.

Дом Сабаевых-Замятиных выставили на аукцион за 132 млн рублей. Он находится на улице Черняховского, 56. Лот разместили на сайте Российского аукционного дома 18 октября.

Трехэтажный нежилой дом площадью 1632 кв. м у сада Сан-Галли находится в аварийном состоянии. В сделку входит и земельный участок площадью 3877 квадратных метров. 

Дом заброшен уже 30 лет, неоднократно в нем вспыхивали пожары. Новому владельцу необходимо будет реконструировать его и полностью заменить инженерные коммуникации. Предполагается, что после ремонта его можно будет приспособить под гостиницу или апартаменты. 

Фото:пресс-служба АО "Российский аукционный дом

Теги: аукцион, дом сабаевых-замятиных
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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