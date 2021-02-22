Дом Сабаевых-Замятиных продают на аукционе за 132 млн рублей

Трехэтажный нежилой дом площадью 1632 кв. м у сада Сан-Галли находится в аварийном состоянии.

Дом Сабаевых-Замятиных выставили на аукцион за 132 млн рублей. Он находится на улице Черняховского, 56. Лот разместили на сайте Российского аукционного дома 18 октября.

Трехэтажный нежилой дом площадью 1632 кв. м у сада Сан-Галли находится в аварийном состоянии. В сделку входит и земельный участок площадью 3877 квадратных метров.

Дом заброшен уже 30 лет, неоднократно в нем вспыхивали пожары. Новому владельцу необходимо будет реконструировать его и полностью заменить инженерные коммуникации. Предполагается, что после ремонта его можно будет приспособить под гостиницу или апартаменты.

Фото:пресс-служба АО "Российский аукционный дом