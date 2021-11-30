Дом Мясоедова в Петербурге станет инновационной площадкой центра Алмазова

Договор был заключен между городом и учреждением накануне.

В пятницу, 25 февраля, в пресс-службе Смольного сообщили, что Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова получит здание на улице Чайковского, 20Б. В здании разместят площадку для инновационных разработок.

Специалисты продолжат разрабатывать и внедрять технологии персонализированной медицины и искусственного интеллекта в рамках научно-исследовательской, образовательной и лечебной деятельности учреждения. Там разместят структурные подразделения по направлениям "Цифровизация" и "Умная клиника".

По словам губернатора, Центр имени Алмахова является медицинской организацией мирового уровня. Благодаря разработкам центра развивается медицина, появляются новые методы диагностики и лечения сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Отметим, что здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Фото: Citywalls