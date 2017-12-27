Дом Лялевича в Петербурге продадут с аукциона за 120 миллионов

Фонд имущества выставляет на торги дом № 39А на улице Розенштейна.

Дом Лялевича на улице Розенштейна попытаются продать с торгов. Об этом сообщает Мойка78. По данным СМИ, стартовая цена объекта на аукционе составит 120 млн рублей. Таким образом 1 квадратный метр знаменитого "Дома Лялевича" оценили в 14 309 рублей. Впрочем, не факт, что аукцион будет успешным. Прошлые торги весной 2017 года не привлекли к историческому объекту ни одного инвестора.

Отметим, что "Дом Лялевича" является одним из крупнейших зданий на территории завода "Красный треугольник". Его построили в 1903 году, а в 2009-м он был расселен. С тех пор здание несколько раз горело, в нем поселились бомжи и наркоманы. Местные жители регулярно жалуются на то, что территория вокруг дома представляет опасность для общественного порядка.

Фото: Фонд имущества