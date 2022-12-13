Дом Карабасникова признали памятником в Петербурге

В этом доме девять лет, с 1914 по 1925 год, жил выдающийся русский художник Кузьма Петров-Водкин.

В Петербурге КГИОП присвоил статус памятника Доходному дому Карабасникова. Он находится на Васильевском острове, 18-я линия, дом 9, литера А. Об этом рассказали в пресс-службе КГИОП.

В этом доме девять лет, с 1914 по 1925 год, жил выдающийся русский художник Кузьма Петров-Водкин.

Добавим, что этот дом в стиле модерн построили в 1905-1906 годах по проектам инженера Александра Тилинского и архитектора Александра Хренова. Здание отличается своей планировкой. В нем сохранилась историческая отделка интерьеров, в том числе витражи на окнах. После революции в доме организовали коммунальные квартиры.

Ранее в доходный дом Фуфаевских вернули исторические двери с витражами. Двери установлены во дворе, а не со стороны лицевого фасада здания.

Фото: citywalls