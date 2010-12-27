Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Должник из Колпино выместил свою агрессию на судебном приставе
Сегодня, 12:03
0
Asyaromanenkova
48

Должник из Колпино выместил свою агрессию на судебном приставе

0
 
 

Жителя Колпино привлекли к административной ответственности за то, что он ударил судебного пристава во время приема.

Агрессивный должник заплатит не только по своим счетам, но и за вымещение злобы на судебном приставе. На 60-летнего жителя Колпино в местном отделении УФССП России по Петербургу завели сразу несколько исполнительных производств.

В приемный день должник пришел на прием к сотруднице службы судебных приставов. Во время разговора с приставом мужчина начал вести себя агрессивно. А затем ударил женщину по руке.

Его действия оценили как не опасное для жизни и здоровья насилие в отношении представителя власти. На него завели уголовное дело. Теперь к его долгам может добавиться штраф, принудительные работы или срок.

Все новости района
Теги: новости питера , новости спб , происшествия спб , судебные приставы
Категории: Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5