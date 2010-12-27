Должник из Колпино выместил свою агрессию на судебном приставе

Жителя Колпино привлекли к административной ответственности за то, что он ударил судебного пристава во время приема.

Агрессивный должник заплатит не только по своим счетам, но и за вымещение злобы на судебном приставе. На 60-летнего жителя Колпино в местном отделении УФССП России по Петербургу завели сразу несколько исполнительных производств.

В приемный день должник пришел на прием к сотруднице службы судебных приставов. Во время разговора с приставом мужчина начал вести себя агрессивно. А затем ударил женщину по руке.

Его действия оценили как не опасное для жизни и здоровья насилие в отношении представителя власти. На него завели уголовное дело. Теперь к его долгам может добавиться штраф, принудительные работы или срок.