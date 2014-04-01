Доля тяжелых больных в коронавирусных палатах составила 28%

К ИВЛ подключили 167 пациентов. На сегодняшний день свободно 18,5% от общего числа коек для больных COVID-19.

В Петербурге доля пациентов с тяжелой формой протекания коронавируса составила 28%. Об этом сообщили в текущей информационной справке по противодействию эпидемии в регионе от 3 апреля.

Сейчас в городе развернуто 5 347 коек для больных коронавирусом. Однако свободны менее 1000 мест. К аппаратам ИВЛ подключены 167 пациентов.

Вторая волна пандемии медленно идет на спад. Однако существует риск нового роста заболеваемости. Власти рекомендуют носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Сегодня в Петербурге работают 134 пункта вакцинации от COVID-19. Неизрасходованный остаток вакцины в поликлиниках составляет более 64 тысяч комплектов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в России планируют начать прививать от коронавируса подростков.

Фото: Piter.tv