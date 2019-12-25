Доля тех, кто держит сбережения только в долларах, снизилась до 0,3%.

Доля россиян, хранящих сбережения в рублях, выросла до 48%. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Ромир" со ссылкой на собственное исследование.

Отмечается, что доля тех, кто держит сбережения только в долларах, снизилась до 0,3%. Кроме того, 3% респондентов отметили, что хранят сбережения в долларах и рублях. Еще 2% отдают предпочтения не только рублю и доллару, но также евро. Среди тех, кто хранит деньги в долларах и евро, насчитал 0,1%.

Фото: pxhere.com