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Доля российских сыров на российском рынке составила 75%
Сегодня, 12:08
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Доля российских сыров на российском рынке составила 75%

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Эксперт считает, что у российского производстве есть потенциал для наращивания экспорта.

На российском рынке доля российских сыров в последние годы выросла до 75%. Обусловлено это увеличением выпуска сыра в стране. Так, если сравнивать с ситуацией до 2014, когда ввели продуктовое эмбарго, доля российских сыров на отечественном рынке увеличилась в 1,5 раза. Об этом сообщает Россельхозбанк, пишут "Известия".

Отмечается, зависимость России от импорта росла до момента санкций. Так, в 2006 году самообеспеченность составляла 60%, а в 2013 году показатель упал до 51%. В 2015 году в полную силу вступила политика импортозамещения и ситуация начала меняться. С того ода доля российских сыров на отечественном рынке выросла до 75% и более не снижалась.

Как отметил глава Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов, у российского производства для наращивания экспорта и дальнейшего снижения доли привозной продукции есть потенциал.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала цинизмом претензии Евросоюза из-за импортозамещения в России. 

Фото: pixabay 

Теги: импортозамещение в россии, российский сыр
Категории: Лента новостей, Новости России,

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