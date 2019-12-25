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В 2021 году объем импортозамещения в России может составить около 600 млрд рублей
Сегодня, 16:25
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В 2021 году объем импортозамещения в России может составить около 600 млрд рублей

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В настоящий момент в стране реализуется более 20 отраслевых программ.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2021 году прогнозируемый объем импортозамещения в стране может составить около 600 млрд рублей.

По его словам, на данный момент в стране реализуется более 20 отраслевых программ, планов в приоритетных гражданских отраслях промышленности. Было запущено уже более тысячи проектов импортозамещения. На серийное производство из них вышли 500 проектов.

Однако Медведев отметил, что в реализации планов по импортозамещению некоторых госкомпаний имеются существенные проблемы.

Ранее мы писали, что в Петербурге заполянемость отелей увеличилась в два раза, если сравнивать с прошлым годом. 

Фото: pixabay 

Теги: дмитрий медведев, импортозамещение в россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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