Максим Решетников сообщил о товарообороте страны.

Доля дружественных стран в российском экспорте с 2022 года выросла в два раза. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном часе пленарного заседания в Государственной Думе России сделал министр по экономическому развитию Максим Решетников. Чиновник уточнил перед законодателями, что доля американского доллара в структуре товарооборота за указанный период снизилась втрое.

Доля дружественных стран в экспорте увеличилась с начала прошлого года в два раза. Еще два года назад доля доллара в структуре товарооборота занимала половину. Сейчас она в три раза меньше. При этом в два раза выросла значимость рубля. Максим Решетников, глава МЭР

Решетников рассказал о разработке платежной "карты туриста".

Фото и видео: Госдума России