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Дольщица из Сургута отсудила почти 2 млн рублей за долгострой в Петербурге
Сегодня, 10:23
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Дольщица из Сургута отсудила почти 2 млн рублей за долгострой в Петербурге

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Женщине пришлось ждать ввода здания в эксплуатацию около 9 лет.

Сургутский городской суд удовлетворил иск местной жительницы к петербургской строительной компании. Женщина потребовала компенсацию морального вреда, штраф и неустойку за многолетнее ожидание своей двушки в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП по региону.

По имеющимся данным, дольщица потребовала более 1,8 млн рублей за долгострой. Ей пришлось ждать ввода здания в эксплуатацию около 9 лет.

Приставы взыскали указанную сумму. Деньги списали  со счетов строительной компании в пользу потерпевшей.

Всего с начала года сотрудники ФССП взыскали в пользу обманутых дольщиков этого застройщика более 3,7 млн рублей.

Ранее мы писали, что Фонд защиты прав дольщиков решил судьбу 56 долгостроев в Ленобласти за полтора года.

Фото: pexels.com

Теги: долгострой, обманутые дольщики, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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