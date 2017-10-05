Огромная очередь дольщиков ГК "Город" собралась, чтобы обратиться к президенту

Около сотни людей собрались сегодня возле здания полпредства, чтобы отправить письму Путину

Обманутые дольщики ГК "Город" собрались 5 октября в 9 утра на акцию около здания полпредства на Васильевском острове, чтобы достучаться до президента. Также их обращение было направленно к Полномочному Представителю Президента РФ в СЗФО Цуканову Николаю Николаевичу.

Около сотни обманутых людей выстроились в очереди и массово начали поддавать письма президенту Владимиру Путину. Несмотря на то, что можно отправить электронное обращение, уставшие от разбирательств, люди отложили все дела, чтобы собраться всем вместе и предать большую огласку своей проблеме.

Это уже третья акция дольщиков ГК "Город" проведенная для обращения к президенту. Первые две прошли 19 января и 6 июня. Летом 2016 года проблемную строительную ГК выкупил предприниматель Артем Маневич. Сдача первых объектов планировалась в марте 2017 года.

Напомним, что ГК "Город" должна была построить три жилых комплекса в Петербурге, но после срыва сроков, дольщиков признали обманутыми. Владельца компании Максима Ванчугова в 2015 году арестовали по делу о хищении средств дольщиков. По версии следствия ГК вывели 832 млн рублей через компании однодневки.

фото и видео: Дольщики застройщика ГК Город