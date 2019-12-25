Врач объяснил, как в стране амбулаторно лечат зараженных коронавирусом.

Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса. Об этом специалист заявил во время эфира на телеканале "Россия 1". Медик напомнил, что в России началось амбулаторное лечение пациентов с COVID-19.

Большинство больных COVID-19 будут лечиться не в больницах, а амбулаторно под наблюдением врачей прокомментировал эксперт

Медик рассказал о процессе лечения коронавируса в амбулаторных условиях. Пациенту лечащий врач будет назначать те же таблетки, которые выписываются госпитализированным. Амбулаторного зараженного будут наблюдать при помощи видеосвязи, телефону и личном посещении. По словам врача такой способ лечения будет действенен, так как множество случаев инфицирования протекает бессимптомно.

Александр Мясников рассказал, что нельзя госпитализировать больных "по любому чиху". Это привело бы только к тому, что в медицинских учреждениях началась бы развиваться внутрибольничная инфекция.

Доктор Мясников рассказал о будущем коронавируса COVID-19.

Фото: YouTube/Россия 1

