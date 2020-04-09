Он рекомендует носить медицинские маски только зараженным коронавирусной инфекцией.

Доктор Комаровский развеял миф о масках. Об этом специалист рассказал в рамках собственного видео, опубликованного на YouTube-канале. Евгений Комаровский подчеркнул, что медицинские маски никак не защищают человека от коронавируса. Он призвал с сомнением относиться к эффективности "противовирусных, многоразовых черных масок с угольными фильтрами, срок годности которых два месяца и которые можно стирать"

Маски с любыми фильтрами – это чистой воды развод прокомментировал медик

Евгений Комаровский подчеркнул, что медицинские маски необходимы зараженным людям. Их следует использовать пациентам, чтобы не распространять инфекцию в окружающем мире. Для остальных по-настоящему действенным способом защититься от COVID-19 будет ношение респиратора во время пандемии.

Доктор Комаровский рассказал, что будет делать при заражении коронавирусом.

Фото и видео: YouTube/Доктор Комаровский

