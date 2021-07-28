До конца года приостановили набор сотрудников более половины компаний в Петербурге

По всей стране этот показатель составляет 45%.

Стало известно, что 51% компаний Петербурга внепланово снизили или приостановили набор сотрудников до конца 2022 года. В Москве набор персонала остановили 71% компаний.

Как рассказали в пресс-службе hh.ru., по всей стране этот показатель составляет 45%. В Северной столице только 2% работодателей увеличил поиск сотрудников. При этом 37% компаний не изменили решение и планы по этому вопросу.

Добавим, что в 335 компаний города количество сотрудников уже уменьшилось. Это один из самых высоких показателей по стране. Увольнения начались в конце февраля. При этом в 55% предприятий штат сотрудников никак не изменился, а в 12%, наоборот, вырос.

Фото: Piter.tv